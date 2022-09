USA ska lämna tillbaka 16 antika konstskatter till Egypten, som en del i krafttagen mot olaglig internationell handel med antik konst. Bland annat tänker myndigheterna i New York återbörda fem verk från Metropolitan Museum of Art (The Met).

”Dagens repatriering visar bredden och utbredningen av nätverken som finns för handel med antikviteter”, säger Manhattans distriktsåklagare Alvin Bragg i ett uttalande.