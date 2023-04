Systembolaget har i decennier lagt skattepengar på att få svenskarna positiva till alkoholmonopolet. Dyra reklamkampanjer och brev hem till riksdagspolitiker. In Sweden, we have a system. Det senaste exemplet är Systembolagets hot mot svenska vingårdar att ta bort deras viner från butikshyllorna om gårdsförsäljning tillåts. Men trots alla opinionsinsatser har svenskarnas syn på monopolet förändrats. I en ny mätning kan vi visa att majoriteten av svenskarna vill tillåta matbutiker att sälja starköl.