Elpriserna stiger i hela landet under fredagen. I norr, elområde 1 och 2 i norra och södra Norrland, kommer priset att ligga på drygt en krona per kWh. Under torsdagen är priset där 56 öre.

I söder, elområde 3 och 4 som avser Mellansverige och södra Götaland, kommer priset att ligga på 1:36 per kWh. Där är priset 1:29 under torsdagen.