Støjberg gör succé på dansk landsbygd: "Ärlig"

Det lilla samhället Algestrup i Køge kommun på Själland har endast runt 800 invånare, men det är ingen slump att Inger Støjberg – partiledare för Danmarksdemokraterne – rullar in just här med ”Ingerbussen” under sin valturné.

För här bor det ”vanliga danska människor”, som enligt partiet drabbas när politikerna i maktens boning Christiansborg i huvudstaden fattar sina beslut.