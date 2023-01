Hyrföretagen faller som käglor: ”Riktigt tråkigt”

Hyra kläder istället för att äga. Lösningen har pekats ut som ett hållbart sätt att konsumera, och något som skulle revolutionera modebranschen.

Trenden med att hyra ut kläder via abonnemang har också lockat svenska entreprenörer och riskapitalister, men företag som Hack your closet, Something borrowed och It’s Re:leased har tvingats lägga ned sina verksamheter.