Vilda gäss plågas av fyrverkerier

Tusentals gäss övervintrar längs kusterna och en bit inåt land i de berörda länderna. Forskarna har studerat deras reaktioner under åtta års tid, 2014–2021, under december och januari. De hämtade in data från totalt 347 gäss tillhörande fyra arter: bläsgås, vitkindad gås, sädgås och spetsbergsgås.

Många av gässens viloplatser ligger i närheten av bebyggelse. Följaktligen är det ofta stökigt under nyårsnätterna. Normalt vilar gässen nattetid, men när explosionerna och ljusblixtarna från fyrverkerierna sätter i gång flyger de upp och drar iväg till lugnare omgivningar.