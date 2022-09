Kardashians väg från stylist till riskkapitalist

I april 2018 meddelar Kardashian att de stänger alla affärer och förklarar det med orden: ”Vi har varit väldigt upptagna med att driva våra egna varumärken.”

Keeping up with the Kardashians

Foto: Alamy

I över 20 säsonger har tv-tittare världen över fått följa Kim Kardashian och hennes familj i succéserien ”Keeping up with the Kardashians”. Efter 14 år sändes det sista avsnittet i juni 2021.

Drygt ett år senare är familjen tillbaka med den nya serien ”The Kardashians”. Denna gången med streamingtjänsten Hulu som producent i stället för som tidigare E!.

Förutom att de två serierna har gjort Kardashian till en realitystjärna har hennes medverkan gett bra ekonomisk utdelning.

För ”Keeping Up With the Kardashians” tjänade hon upp emot 4,5-5 miljoner dollar per säsong. Den nya serien ger henne 7,5–8,3 miljoner dollar per säsong.

Omtalade tidningsomslag

Foto: Sonia Moskowitz/TT

Det är inte bara för en läckt film som Kardashian fått andra att höja på ögonbrynen.

2014 gjorde hon ett omslag, ”Break the internet”, för tidningen Paper där hon poserar med ryggen mot kameran och visar rumpan.