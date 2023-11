För tidigt att skylla ovädret på klimatet

Det är efterdyningarna av stormen Ciarán som slagit till mot Sverige under helgen. I bland annat Storbritannien har vindstyrkor på över 50 meter per sekund ställt till med omfattande skador.

Fullt så hårt har Sverige inte drabbats, men SMHI gick ändå ut med röda varningar för områdena runt Höga Kusten. Röd är den mest allvarliga varningen och ska tolkas som risk för ”mycket allvarliga konsekvenser för samhället, stor fara för allmänheten”.

I det här fallet var det inte så mycket vinden i sig som ställt till med problem, som att den lett till ett omfattande snöoväder.