”Visar att man kan göra sin passion till business”

Equestrian Stockholm håller också på att utveckla stödet till tre initiativ: Ride for nature, Ride for women och Ride against cancer.

En viktig del av marknadsföringen är samarbeten med duktiga ryttare. Dels rent sponsorskap, dels att ridprofilerna ibland faktiskt hjälper till att ta fram nya produkter, vilket inte minst kan vara viktigt när bolaget går in i länder med ett annat klimat än i Sverige.

– Oftast samarbetar vi med yngre kvinnor som är väg uppåt, där vi vill vara med och stötta deras resa i sporten, säger Johanna Ingelsson.

Hur ser du på dig själv som entreprenörsförebild för just unga kvinnor?

– I mitt fall är hästar en väldigt stor passion och jag har visat att man faktiskt kan ta sin passion i livet och utveckla det till en business och vara med att leda och utveckla den branschen. Och kanske jag kan vara med att uppmuntra någon att ta det steget.

Vad har du får råd till andra som vill göra som du och starta ett företag?

– Våga fråga om hjälp av folk som kan branschen. Hör av dig, skicka ett mejl, be att få ett möte. Och våga sätta i gång. Många tror att man måste lära sig allt innan man startar, men företagande är ju en läroprocess, så du kan inte tro att du ska vara fullärd innan du kör i gång. Vissa planerar för länge, så det blir inget av.

Johanna Ingelsson tycker också att det är viktigt att omge sig med människor som kompletterar dig.

– Om du exempelvis inte är så bra på struktur, se till att samarbeta med någon som är strukturerad, så du kan jobba mot dina mål. Det är lätt att omge sig med människor som är precis som du, för att det är bekvämt att man tänker lika.