Fem smakfulla äventyr från norr till söder

Foto: Håkan Stenlund, Swedish Lappland

Gastronomiskt vildmarksäventyr

Det är en äkta foodiedröm, tanken på att kunna sätta sig till bords vid välrenommerade Mathias Dahlgrens samtliga krogar. Klassikerna Matbaren och, numera stängda, Matsalen liksom vegetariska Rutabaga och franska bistron The Sparrow Winebar and Bistro är synonyma med kokkonst i världsklass. Ofta länkade till vad stjärnkocken kallar ”det naturliga köket”, ett kök som bygger på naturliga råvaror och naturlig smak. Gastronomiskt vildmarksäventyr är den geniala idé som bakar ihop allt detta till ett cateringkoncept, placerat ute i lågfjället Galtispuoda vid sjön Hornavan norr om Arjeplog. Ni tas emot som privat sällskap och får under ett par dagar följa den samiska livsstilen. Parallellt representeras de premierade restaurangerna i exceptionella hemma hos-menyer som kockarna skapar utifrån råvaror i säsong. Ingredienser som ren, ripa, vildlax, grankott och björksav förvandlas av Mathias Dahlgrens kockar och sommelierer till en kulinarisk resa mitt i vidderna. Arjeplogs tusentals sjöar utgör också kuliss åt fjällhotellet Silver Lodge, ert nattkvarter där även middagsupplevelserna inmundigas.