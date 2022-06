Tampa kvitterade mot Rangers: "Bra kontroll"

Efter två inledande bortaförluster var goda råd dyra för Tampa Bay. Hemma i Tampa har det däremot blivit två raka segrar och nu är det likaläge i den stenhårda semifinalserien mot New York Rangers.

Hemmalaget tog ledningen tidigt via Pat Maroon i första period, och utökade till 2–0 i andra via Nikita Kutjerov. I tredje drog hemmalaget i väg till 3–0 via lagkaptenen Steven Stamkos.