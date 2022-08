"Maktens ringar" gör Clark till världsstjärna

Bara några veckor efter ”Game of thones” avknoppning, ”House of the dragon”, är det dags för nästa emotsedda föregångsserie till en annan fantasyjätte. ”Maktens ringar” utspelas tusentals år före händelserna i ”Sagan om ringen” och beskrivs som den dyraste tv-serien någonsin. Amazon betalade 2,5 miljarder kronor bara för rättigheterna och har sammanlagt pumpat in över 7 miljarder kronor i projektet, enligt Wall Street Journal.

En av seriens få rollfigurer som är hämtad från ”Sagan om ringen” är alvdrottningen Galadriel – där spelad av Cate Blanchett, nu av Morfydd Clark.