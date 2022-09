Redan som elvaåring var jag en tung brukare, som varje lördag tog bussen in till Högdalen med min veckopeng och lade den på en ny ”Wheel of time”-bok som jag slukade. Som fjortonåring träffade jag (som jag minns utan mina föräldrars vetskap) min första rollspelsgrupp som jag lärt känna över internet. Vi hjälptes åt att mörklägga ett pojkrum genom att baxa upp en madrass för fönstret innan vi tillbringade timmar med att spela ”Dungeons and dragons”.