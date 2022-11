Minusgrader ger nya förutsättningar vid fronten

Trupprörelser längs frontlinjerna i Ukrainakriget har under de senaste veckorna saktats ner på grund av försämrade väderförhållanden. Men med väntade minusgrader förändras förutsättningarna, skriver den USA-baserade tankesmedjan Institute for the study of war (ISW).

Från båda håll har det kommit rapporter om kritiska förhållanden vid frontlinjeområden i östra och södra Ukraina, och styrkor på båda sidor har fastnat då kraftiga regn har gjort marken till rena lervällingen.