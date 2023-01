The artist formerly known as Nicolas Winding Refn – eller NWR som han käckt förkortar sig i för- och eftertexterna – är regissören som gjorde sig ett namn med ”Pusher”-filmerna och senare vann Hollywoodberömmelse med bland annat ”Drive” (2011). I serien ”Copenhagen cowboy”, som varken handlar om cowboys eller speciellt märkbart utspelar sig i Köpenhamn, har han återvänt till Danmark. Serien är en rå neo noir-thriller: sex timmar av utdragna neonbelysta kamerapanoreringar.

NWR har en mycket speciell stil. Inte unik, men en stil han håller sig till. ”Drive”, där Ryan Gosling spelar stuntförare, hyllades av många kritiker för sitt hyperstiliserade visuella uttryck. ”Copenhagen cowboy” är också visuellt överdådig, och till en början räcker det för att locka till intresse. Snart infinner sig dock känslan av att titta på en väldigt, väldigt lång musikvideo. Neonestetiken och den Vangelis-doftande musiken som sprängs in i serien med jämna mellanrum för tankarna till den ultimata neo noir-filmen ”Blade runner” och dess Gosling-ledda uppföljare ”Blade runner 2046”. Jämförelserna stannar dock där. Det är en snygg musikvideo. Men håller en musikvideo i sex timmar?