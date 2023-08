”Viktigt för Ukraina att få in kriget på rysk jord”

Ukrainas försök att vända Rysslands anfallskrig har länge gått trögt, inga särskilda framgångar har konstaterats. Men nu rapporterar den Washingtonbaserade tankesmedjan ISW, Institute for the Study of War, att ukrainska trupper har gjort ”taktiska signifikanta framsteg i och öster om staden Robotyne”.

Ukrainska styrkor har gått in i delar av staden och obekräftade uppgifter gör gällande att Ryssland i själva verket flytt byn. Robotyne ligger ungefär mitt emellan Mariupol och staden Zaporizjzja.