”Sverige var sist att förstå – vi har slaktat utomlands”

Steve Angello behöver egentligen inte jobba längre. Som soloartist och medlem i dj-trion Swedish House Mafia var han en av pionjärerna när housemusiken tog över världen i början av 2010-talet. Under den mest intensiva perioden drog han in 100 000 dollar per gig och gjorde flera hundra spelningar om året.

Trots det sitter Steve Angello nu i sin studio i Stockholm och kan knappt sluta prata om alla projekt han har på gång. Han skiner upp när han får visa den komplexa designen på den vinylbox som ska ges ut för att fira hans skivbolag Sizes 20-årsjubileum.