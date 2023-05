”Pressa ner bankernas otroliga vinster”

Bankerna tjänar just nu enorma summor på sina kunder. När styrräntan var låg tjänade de främst pengar genom bolån. Som mest var bolåne­marginalen uppe i 1,7 procent. Omräknat till kronor innebar det en brutto­vinst på otroliga 4,4 miljarder bara under en månad. I takt med att styrräntan höjts har marginalen på bolån minskat, men bankerna har i stället sett till att pressa upp marginalerna på inlåningen. Nu har vinsten nästan fördubblats på bara ett år och åtgärder behöver sättas in för att stärka bank­kunderna.