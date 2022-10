Elrean över – priset stiger i syd

Svagare vindar och därmed mindre vindkraftsel är en viktig förklaring till det högre priset.

Från 10 öre per kilowattimme under tisdagen i hela Sverige stiger priset till 1:41 kronor i elområde 3 och 4 (Götaland och Svealand) på onsdagen, enligt prissättningen på elbörsen Nord Pool. I Norrland (elområde 1 och 2) kostar elen på onsdagen 21 öre per kWh.