Den som hade köpt biljett till The Killers spelning i New York i helgen fick sig en rejäl överraskning. Under lördagens konsert på Madison Square Garden överraskade nämligen Bruce Springsteen med ett oväntat inhopp.

Tillsammans med The Killers frontfigur Brandon Flowers framförde han sina klassiker ”Born to run” och ”Badlands”, samt låten ”Dustland” som han och The Killers släppte ihop i fjol.