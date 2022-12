I de två nordliga elområdena, 1 och 2, handlas elen under söndagen för 87 öre per kilowattimme. Det är att jämföra med 1:33 kronor per kilowattimme som priset ligger på under lördagen.

I södra Sverige sjunker priset till 1:94 kronor per kilowattimme, från 2:66 kronor på lördagen.