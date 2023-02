Det börjar med en lång obruten tagning från en fridsam stadsgata i Turkiet där en man söker upp en kvinna på ett café för att ge henne ett pass som ska ta henne till Paris. Men kvinnan vill inte ha passet, hon vill inte resa utan honom, sin man. Det vi sett visar sig just ha varit en ”tagning” regisserad av Jafar Panahi via mobiltelefon från en by i Iran till sitt team i Turkiet. Resultatet har han just granskat på sin dator. Han vill ta om scenen, men just då lägger internet ned. Panahi försöker på olika sätt hitta det igen utan att lyckas just den här gången.

För liksom i sina senaste filmer blir Panahi även denna gång ofrivillig huvudperson i sin egen film.