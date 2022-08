Min konstnärsnerv väcktes till liv igen på en klipphäll i Stockholms skärgård för ett par veckor sedan. Det har rått ebb i min konstproducerande flodfåra under en tid. Intresset för vin liknar mitt intresse för konst och musik i mångt och mycket, men jag trodde aldrig att skrivandet skulle ta över mitt konstskapande. I ett måleriskt projekt, som för ett par år sedan publicerades i konstboken We Are The Collection av Akzo Nobel Art Foundation, förde jag samman konst och vin och försökte närma mig hur de två blivit min besatthet. En teknisk och teoretisk avhandling av något som egentligen är direkt känslostyrt för mig.

Med en enkel och iskall gin & tonic vid min sida såg jag en bedårande utsikt från min klipphäll. Det poetiska och måleriska i mig vaknade och jag längtar redan tillbaka till skärgården där slumrande drömmar åter väcks till liv. Med känslorna åter i kropp och själ, som i en hyllning till vad skärgården visat mig, utbrast jag högljutt: ”Ateljén, I'm coming home!”

För att övertygas än mer om skärgårdens storhet låter jag gommen och mathjärtat lockas av fem läckra matstopp – denna gång ligger fokus på den södra delen. Och som om inte min enkla gin & tonic vore nog läskas jag av några av världens dyraste drinkar i artikeln nedan.