En helg i Lissabon – här är åtta tips

Inte ett år har gått sedan hotellportarna till detta rosa palats slogs upp, mitt i lummiga kvarteret Príncipe Real en kort promenad från torget Praça do Comercio. Men redan har Palácio Príncipe Real utnämnts till både Lissabons mest lekfulla lyxhotell, liksom dess främsta oas. Men så har också brittiska ägarna Miles och Gail Curley renoverat den vackra 1800-talsbyggnadens rum till förfinade fristäder, kompletta med kulört azulejos-kakel, fristående badkar och färska snittblommor. Stillsamt är det också, trots stadspulen som pågår precis intill. Inte minst vid den uppvärmda poolen i trädgården, eller över ett glas portugisiskt vin i The Duck Bar. Extra plus för personlig service; oavsett om du önskar en vinprovning eller en ridtur längs stranden går allt att ordna.

Rua de São Marçal 77, palacioprincipereal.com