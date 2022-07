1 896 tjänstemän som blivit uppsagda under det andra kvartalet har sökt omställningsstöd hos trygghetsrådet TRR. Det är det lägsta antalet sedan 2005.

Totalt under första halvåret 2022 har 3 734 personer skrivits in hos TRR. Som en jämförelse skrevs 7 276 personer in under första halvåret 2021 och 13 591 personer under första halvåret 2020, två år som var starkt påverkade av corononapandemin.