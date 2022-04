Heta tipsen – så maxar du skatteåterbäringen

Rot och rut

Du kan få skattereduktion för arbetskostnad vid reparation, underhåll och om- och tillbyggnad (rot) och för hushållsnära tjänster (rut). Avdraget kan vara högst 30 procent av arbetskostnaden för rotarbete och 50 procent för rutarbete.

Du få göra rutavdrag på 75 000 kronor per år medan rotavdraget är max 50 000 kronor per person och år. Det sammanlagda rot- och rutavdraget för privatpersoner är max 75 000 kronor per år.

Material- och resekostnader får du däremot inte rot- eller rutavdrag för. Det arbete som utförts och som du har betalat för under 2021 dras mot din inkomstskatt samma år. Det är utföraren som gör avdraget på fakturan. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort.