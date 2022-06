von Eckermann tvåa – elva hundradelar bakom

Henrik von Eckermann fortsatte sin starka form med att vara felfri i grundomgången. Men i omhoppningen räckte det inte riktigt till, trots fin hoppning fick han se sig besegrad av Christian Ahlmann på Dominator 2000 Z med elva hundradelar.

Tyvärr kunde inte Malin Baryard Johnsson med Indiana eller Peder Fredricson med All In kapitalisera på vinsten i laghoppningen tidigare under dagen då båda rev ut sig.