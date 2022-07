Uppmärksamhet är en av vår tids stora frågor. All politik, all reklam, all religion, alla psykoterapier, all moral, all förälskelse, all konst, all vetenskap och inte minst all krigspropaganda, förespråkar eller organiserar en viss typ av uppmärksamhet. På sina olika sätt vill de säga oss var vi ska titta och vem vi ska lyssna på. De vill säga oss vem vi är, hur vi ska värdera saker och hur vi själva är värderade.