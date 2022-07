”Hårdare regler för avfall driver på kriminalitet”

Flera allvarliga avfallsskandaler har uppmärksammats på senare tid. Det medialt mest uppmärksammade fallet är Think Pinks brinnande soptipp Kassmyra i Botkyrka. Men fall av illegal deponering eller som det även kallas, tjuvdumpning, har under de senaste åren rapporterats i stort sett i varje svensk kommun. Bara i Stockholms kommun ökade andelen tjuvdumpningar vid avfallsstationerna med 300 procent mellan år 2020 och 2021. Dessutom har antalet illegala avfallstransporter som stoppas vid den svenska gränsen årligen ökat med nästan 200 procent under de senaste åren.