Efterlängtade ”House of the dragon” har premiär på HBO Max den 22 augusti, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Tv-serien bygger på George R R Martins ”Eld & blod” som skildrar huset Targaryen och utspelar sig 200 år innan händelserna i ”Game of thrones”.

Det betyder att ”House of the dragon” kommer en och en halv vecka före den kommande, rekorddyra ”Sagan om ringen”-serien, vars första avsnitt släpps den 2 september på Prime Video.