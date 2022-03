62 döda i gängbrottslighet – på ett dygn

Under söndagen kom beskedet efter det att landets president Nayib Bukele tidigare vädjat till senaten. Detta innebär bland annat mer liberala regler gällande gripande av misstänkta under de närmaste veckorna, just undantagsstillstånd kan utfärdas bland annat i samband med ”krig, katastrofer, epidemier, eller kraftiga störningar av allmän ordning”.

Landet i Centralamerika har också upplevt en extrem våldsvåg de senaste dagarna kopplad till just gängkriminalitet efter att polis och militär gripit en rad ledare för ett av de stora gängen, MS-13.