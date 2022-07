Det är dags för Ben Affleck att ta på sig Batman-dräkten igen. Nu är det bekräftat att han kliver in i rollen som Batman i Aquaman-uppföljaren ”Aquaman and the lost kingdom”, skriver Deadline.

Det är femte gången som Affleck spelar den mystiske Bruce Wayne. Senast gjorde han rollen i Zack Snyders version av ”Justice league” (2021).