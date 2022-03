Mörkret lägger sig vackert över en lägenhet, ett par ligger nakna i sängen. Hon improviserar fram en erotisk berättelse, han lyssnar. Nästa morgon har hon glömt berättelsen – men inte han. I bilen på väg till jobbet återberättar han den för henne med samma omsorg som hon kvällen före. Ska jag skriva ner den nu, frågar hon? Det är nog bättre att vänta lite, svarar han.

”Drive my car”, manuspriset i Cannes i somras och i helgen en Oscar för bästa internationella film (utav fyra nomineringar), är spunnen ur en novell av Haruki Murakami. Den som förväntar sig The Beatles klämkäcka ”Drive my car” på ljudspåret, apropå den tidigare Murakami-filmatiseringen ”Norwegian Wood” (2010), väntar förgäves. Den som däremot vädrar en litterär skapelse i olika klanger och former har desto mer att hämta.