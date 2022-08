”Game of thrones” var en serie som belönade tittare som följt med från start, som investerat i de skickligt konstruerade men utsträckta och ibland krävande berättarspåren. Spinoffserien ”House of the dragon” går i stället rakt på sak; nyckelscener staplas på varandra och tempot är om inte rasande så forcerat. Här finns få tillfällen för fördjupning eller karaktärsutveckling.

I stället för att omedelbart förankra berättelsen i ett här och nu tyngs de två första avsnitten av inledande orientering och klumpigt redovisande dialog. Alla ska hänga med!