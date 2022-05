U2:s sångare Bono och gitarrist The Edge genomförde en överraskningsspelning i Kiev på söndagen. På en av plattformarna i den ukrainska huvudstadens tunnelbana, som även fungerar som skyddsrum, spelade de U2-klassiker som ”Sunday bloody sunday”, ”Desire” och ”With or without you”.

Bono bjöd även in en ukrainsk soldat att sjunga ”Stand by me” med honom.