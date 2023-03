”En superdelikatess – men nej tack!”

Det är fredag, hur firar du in helgen?

​– Småkakor krossade över glass är en tradition här hemma.

​Vilken Stockholmskrog besöker du oftast?

​– A Bowl & Plates. Mysigt och familjärt ställe vid Mariatorget som serverar ’comfort food’ från Mellanöstern.

Din mest minnesvärda måltid?

​– Momofuku i New York. Vi fick bord sent och var så hungriga, men livet blev fantastiskt när vi fick in bao buns och iskall öl. Jag har nog besökt stället 15 gånger sedan dess.

Ditt första matminne?

​– Egg and soldiers, alltså rostbröd som doppas i löskokt ägg. Vi hade en brittisk au pair som bodde med oss när jag var i liten, och egg and soldiers och spagetti med smör var hennes bästa rätter.

A Bowl & Plates serverar "comfort food" från Mellanöstern. Foto: Instagram @abowlandplates

Vilket köksredskap vill du inte vara utan?

​– En liten tandad skalkniv.