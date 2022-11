Ett skifte till en ny brutal epok bryter igenom. Den hoppfulla globala harmonins tid är förbi. Världen går mot konfrontation. Mot ondskan krävs mer än fredsvilja. Det krävs också motståndskraft.

Så kan man sammanfatta det alarmerande budskapet från Frank-Walter Steinmeier, Tysklands statschef när han häromdagen vände sig till nationen (den 28 oktober). Ett budskap som samtidigt innehöll självkritik. Som nära medarbetare till Gerhard Schröder och som utrikesminister under Angela Merkel har han under knappt femton år haft ett medansvar för de felbedömningar som gjordes under åren av samförstånd med Vladimir Putins Ryssland.