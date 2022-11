”Förbjud dolda bud vid bostadsaffärer”

Bostadsmarknaden präglas just nu av en osäkerhet inför framtiden, ett nytt ränteläge och ökade energi- och drivmedels­kostnader. Det nuvarande läget gör att viktiga konsument­skydds­frågor för spekulanter, köpare och säljare lätt glöms bort eller nedprioriteras. En sådan fråga är företeelsen dolda bud, som trots marknads­läget fortsätter att vara ett problem för både spekulanter, köpare, säljare och fastighets­mäklare. Ett dolt bud är ett bud som spekulanten villkorar med att summan och övriga villkor inte får kommuniceras och offentliggöras till andra spekulanter, och oftast att budet bara gäller om säljaren ställer in planerade visningar och skriver under kontraktet inom en viss tid. En undersökning som Mäklar­samfundet låtit göra visar att cirka 18 procent av bostads­konsumenterna under de senaste tre åren har varit med om en budgivning där dolda bud förekommit. Cirka 39 procent av fastighets­mäklarna uppger att dolda bud är ganska eller mycket vanligt även i nuvarande marknad.