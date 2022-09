Brottsanklagad ”meme-chef” tog sitt liv

Fredagen den 2 september hittades en man död utanför Jenga Tower på Manhattan i New York. Personen identifierades senare som Gustavo Arnal, finanschef på internets senaste ”meme-aktie”, Bed Bath and Beyond. Enligt flera amerikanska medier ska den 52-åriga företagsledaren valt att ta sitt eget liv genom att hoppa från 18:e våningen.

Den tragiska händelsen ägde rum endast två dagar efter att detaljhandelsföretaget offentliggjorde planer på att varsla en femtedel av sina anställda och stänga 150 av sina runt 900 butiker.