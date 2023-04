Tre nya Star wars-filmer på gång

Ridley medverkade i “Star wars: the rise of Skywalker” 2019 och kommer nu axla manteln och greppa ljussabeln igen. Filmen ska nämligen fokusera på tiden efter den senaste filmen och Reys arbete att bygga en ny Jediorder.

Regissör för den planerade filmen är pakistanskan Sharmeen Obaid-Chinoy, som därmed kommer bli den första kvinna att regissera en Star wars-film. Hon har tidigare vunnit två Oscarsstatyetter för “Saving face”, 2011, och “A girl in the river: the price of forgiveness”, 2015.