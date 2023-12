Detta är en kommentar. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Födslotalen faller dramatiskt. Svenskt barnafödande har inte varit så lågt på 50 år, rapporterar Statistiska Centralbyrån, SCB. Just nu ligger det på 1,50 barn per kvinna, vilket är under ersättningsnivån – alltså den nivå som krävs för att befolkningen inte ska minska – som för europeiska länder ligger någonstans runt 2,1.