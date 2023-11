Ingen gripen efter dödsskjutning i Västerås

– Vi har hållit ett antal förhör med personer som för oss är intressanta och som borde ha uppgifter på vem eller vilka som kan ligga bakom det. Men vi kan inte gå in på detalj vad dess förhör har gett, säger Mathias Rutegård, presstalesperson i polisregion Mitt.

Larmet till polisen kom in vid vid 17-tiden på fredagen. Under kvällen och natten har arbetet handlat om att kartlägga händelsen och samla in uppgifter.