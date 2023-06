Varningen: Konflikten kan komma närmre

VISBY Säkerhetskonferensen i München har kommit till Almedalen för ett seminarium med titeln ”War in Europe – Sweden’s role in strengthening european defense”. En lång kö av militärt över- och normalintresserade ringlar sig utanför S:t Nicolai. När Lübeck anföll Visby 1525 brändes kyrkan. En krigshandling lade alltså grunden för att utrikesminister Tobias Billström (M), försvarsminister Pål Jonson (M) och Finlands förra EU-minister Tytti Tuppurainen kan samlas på en scen under skyhöga takvalv som skapar svalka i den magnifika ruinen.

Skärmar har hängts upp i taket för att de långt bak ska se. Frågorna efter samtalet vill aldrig ta slut. Genom en av väggens öppningar syns en svensk flagga i fjärran. Inledningstalet höll statsminister Ulf Kristersson (M), som sa att det inte finns något bättre ställe att fortsätta samtalen från Münchenkonferensen än i Visby.