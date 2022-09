USA-börsen fortsätter nedåt – nytt årslägsta

Veckans sista handelsdag slutade – precis som så många andra dagar det här året – med röda siffror på aktiehandlarnas skärmar.

S&P 500-index backade 1,5 procent och befinner sig därmed på den lägsta nivån sedan årsskiftet. Nedgången innebär att det breda indexet har förlorat 2,9 procent under den gångna veckan, och drygt 9 procent under september. Under helåret räknas nedgången till sammanlagt 25,0 procent, som ska jämföras med Stockholmsbörsens breda index som tappat drygt 32 procent.