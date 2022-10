Wall Street tog revansch efter nedgångarna

Det gångna året har knappast varit en dans på rosor för investerarna på den mytomspunna finansgatan Wall Street i New York. Börsdiagrammen har följt samma bana som en boll som studsar nedför en trappa, med flera bottennoteringar under september. Men de ledande indexen har under oktobers två första handelsdagar gjort en liten, men ändå betydande revansch.

Under tisdagen steg S&P 500 3,1 procent, Dow Jones industriindex klättrade 2,8 procent och tekniktunga Nasdaqs kompositindex steg 3,3 procent. Dagens uppgångar innebär att S&P 500 har stigit 5,5 procent på två dagar, även om indexet fortfarande ligger nästan 21 procent back sedan årsskiftet.