Bernie Sanders nya bok en bästsäljare

Den förre amerikanske presidentkandidaten och senatorn Bernie Sanders bok ”It’s ok to be angry about capitalism” (Det är okej att vara arg på kapitalismen) seglade snabbt upp i listtoppen. Första dagen den släpptes hamnade boken etta på Amazons lista över bästsäljare i sin sakprosekategori, skriver Rolling Stone.

Förlagschefen på Penguin Random House, Thomas Penn, har kallat boken ”en svidande vidräkning med ett system som uppenbarligen sviker den stora majoriteten av människor liksom planeten”. Själv skriver Sanders:

”De säger att ju äldre du blir desto mer konservativ blir du. Det gäller inte mig. Ju äldre jag blir desto argare blir jag på den extrema kapitalismen”.