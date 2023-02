En lejonhona som transporterades mellan två gårdar för uppfödning lyckades rymma under färden i norra Sydafrika. Allmänheten i området har varnats för att själva försöka fånga in djuret, och helikoptrar har satts in i jakten på lejonhonan.

På torsdagseftermiddagen, mer än ett dygn efter rymningen, uppgav myndigheterna att man hittat spår och tror sig ha lokaliserat lejonet till ett relativt obefolkat område. Djuret är dock inte infångat.