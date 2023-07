Här byggs badrum inuti klippblock

Nederländska Laav Architects har sneglat åt både Frank Lloyd Wright och John Lautners ikoniska Chemosphere när de tagit fram den här nytolkningen av en enkel liten stuga.

Med betong, stål och glas smälter det 45 kvadratmeter lilla huset perfekt in i naturen, trots sina icke-organiska former. Ett strålande exempel på att man kan skapa något spektakulärt med enkla former och material, bara man läser av naturen ordentligt. Här vänds blicken nästan automatiskt bort från huset och ut över omgivningarna.