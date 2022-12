Ukrainska styrkor uppges i helgen ha korsat floden Dnepr vid den befriade staden Cherson och rest en ukrainsk flagga på den östra sidan. Det skriver den amerikanska tankesmedjan Institute for the study of war (ISW) i en lägesrapport.

Soldater har bland annat lagt ut bilder i sociala medier där de ses åka över floden i båtar. Ett annat videoklipp visar den blågula flaggan vaja i en mast.