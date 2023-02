Ulf Kristersson och Sanna Marin håller pressträff

Fokuset under mötet med statsministrarna är EU-ordförandeskapet och det säkerhetspolitiska läget, skriver regeringen på sin hemsida.

– Det allra första bilaterala utlandsbesöket jag gjorde som statsminister gick till Finland. Nu är det första besöket av en regeringschef till Sverige under EU-ordförandeskapet från just Finland. Våra båda länder har en lång historia av samarbete och gemenskap. Inte minst numera inom EU. Dessutom går vi hand i hand in i Nato, säger statsminister Ulf Kristersson.



Efter mötet hålls en gemensam pressträff.